{"_id":"6a8ebafb9a4914140202c5d0","slug":"video-kullu-mid-day-meal-38-children-sick-parents-adm-office-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू: मिड डे मील खाने से बच्चे बीमार, अभिभावक पहुंचे एडीएम कार्यालय; स्कूल स्टाफ बदलने की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय प्राथमिक पाठशाला बाड़ी में मिड डे मील की खीर खाने के बाद बच्चों के बीमार होने के मामले में अब अभिभावक जिला प्रशासन के पास पहुंचे हैं। मामले में अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं होने से नाराज अभिभावकों ने एडीएम कार्यालय पहुंचकर शिकायत पत्र सौंपा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन और मिड डे मील तैयार करने वाले लोगों की लापरवाही के कारण उनके बच्चे बीमार हुए। उन्होंने प्रशासन से मामले की गंभीरता से जांच करवाने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। 38 बच्चों के बीमार होने का मामला बताया गया कि मिड डे मील में खीर खाने के बाद कुल 38 बच्चे बीमार हुए थे। इनमें से अधिकतर बच्चों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। हालांकि, चार बच्चे अस्पताल में भर्ती थे। अभिभावकों के अनुसार अब इनमें से तीन बच्चों को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, जबकि एक छात्रा की तबीयत में अभी तक सुधार नहीं हुआ है। स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए छात्रा को नेरचौक रेफर किया गया है। स्कूल स्टाफ बदलने की मांग मामले को लेकर अभिभावकों ने जिला प्रशासन के समक्ष स्कूल के पूरे स्टाफ को बदलने की मांग रखी है। उनका कहना है कि जब तक मामले में कार्रवाई नहीं होती, वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की है कि बच्चों के बीमार होने की घटना की जांच कर जिम्मेदारी तय की जाए और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए स्कूल में मिड डे मील की व्यवस्था को लेकर कड़े कदम उठाए जाएं।

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