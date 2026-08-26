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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Directorate of Education: 97 Geography lecturers appointed in CBSE-affiliated schools; here is the monthly hon

हिमाचल सीबीएसई स्कूल: भूगोल विषय के 97 प्रवक्ता नियुक्त, प्रतिमाह मिलेगा इतना मानदेय

Wed, 26 Aug 2026 08:05 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 26 Aug 2026 08:05 PM IST
सार

 स्कूल शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सीबीएसई से संबद्ध सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में भूगोल विषय के 97 प्रवक्ताओं की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं।

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Directorate of Education: 97 Geography lecturers appointed in CBSE-affiliated schools; here is the monthly hon
शिक्षक( सांकेतिक)। - फोटो : संवाद

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हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सीबीएसई से संबद्ध सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में भूगोल विषय के 97 प्रवक्ताओं की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य चयन आयोग हमीरपुर की सिफारिशों और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न स्कूलों में तैनाती दी गई है। विभाग की ओर से अधिसूचित योजना के तहत ये नियुक्तियां पांच वर्ष की अवधि के लिए पूरी तरह अस्थायी आधार पर की गई हैं।

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चयनित प्रवक्ताओं को प्रति शैक्षणिक वर्ष 10 महीने के लिए 30,000 रुपये प्रतिमाह का समेकित मानदेय दिया जाएगा। नियुक्त शिक्षकों को कक्षा छठी से 12वीं तक भूगोल एवं मानविकी विषयों का अध्यापन करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा विद्यार्थियों की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें रेमेडियल कक्षाएं भी लेनी होंगी। विभाग ने संबंधित स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके मद्देनजर ये नियुक्तियां की हैं।

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