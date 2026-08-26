विधानसभा सत्र: सीएम सुक्खू बोले- नर्सों की आउटसोर्स नहीं होगी भर्ती, पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर नियमित होंगे

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव: चार महीने से तत्तापानी-सलापड़ सड़क बंद, वैकल्पिक मार्ग पर तुरंत बस चलाने की मांग

भाजपा विधायक राकेश जमवाल ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत तत्तापानी-सलापड़ सड़क के बाली-कैंची के पास चार महीने से बंद पड़े हिस्से का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से मुख्य सड़क की जल्द बहाली के साथ तब तक चनीकर-हाड़ाबोई वैकल्पिक मार्ग पर नियमित बस सेवा शुरू करने की मांग की। जमवाल ने कहा कि 28 जुलाई को संयुक्त फिटनेस समिति ने वैकल्पिक मार्ग को बसों और बड़े वाहनों के लिए उपयुक्त घोषित कर दिया था, बावजूद इसके बस सेवा शुरू नहीं हुई। कहा कि क्षेत्र के विद्यार्थियों, मरीजों और हजारों स्थानीय लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से बिना किसी औपचारिकता के तत्काल बस सेवा शुरू करने के आदेश जारी करने की मांग की। साथ ही भूस्खलन प्रभावित मुख्य सड़क के स्थायी समाधान और बाईपास निर्माण में तेजी लाने का आग्रह किया। जवाब में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मामले की रिपोर्ट मांग कर जल्द समस्या को दूर किया जाएगा।