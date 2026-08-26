चंबा: हर-हर महादेव के जयकारों के साथ 390 श्रद्धालु मणिमहेश रवाना, बिना पंजीकरण अनुमति नहीं

मणिमहेश यात्रा के पहले दिन 253 श्रद्धालु हर-हर महादेव के जयकारे लगाते हुए पैदल मार्ग और 137 ने हेली टैक्सी से पवित्र यात्रा पर निकले। उपमंडल अधिकारी (नागरिक) भरमौर अजय कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार को हड़सर से मणिमहेश तक के पैदल यात्रा मार्ग से पंजीकृत श्रद्धालु मणिमहेश के लिए रवाना हुए। उन्होंने बताया कि पहले दिन भरमौर से गौरीकुंड के लिए हेली टैक्सी सेवा के माध्यम से 36 उड़ानें संचालित हुई, जिसमें 137 श्रद्धालुओं ने यात्रा की।

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उन्होंने आने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं से अपील की कि वे यात्रा के दौरान प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।