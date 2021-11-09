Kullu News: दशहरा से पहले सुधरेंगी शहर की सड़कें
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:18 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:18 AM IST
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कुल्लू। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव शुरू होने से पहले शहर की सड़कों की सूरत बदलेगी। इसे लेकर प्रशासन और लोक निर्माण विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहर की खस्ताहाल सड़कों की टारिंग और पैचवर्क किया जाएगा। जहां-जहां सड़कों पर गड्ढे हैं, उन्हें भरकर दुरुस्त किया जाएगा। सबसे पहले बस अड्डे को जोड़ने वाली सड़क की हालत सुधारी जाएगी। भूतनाथ पुल से बस अड्डे तक और गैस एजेंसी से सराज भवन तक सड़क की हालत काफी खस्ता बनी हुई है। जगह-जगह गड्ढे होने के कारण बारिश में पानी भर जाता है। इससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं वाहन चालकों को भी हिचकोले खाते हुए गुजरना पड़ता है।
योजना के मुताबिक, सड़क की टारिंग के साथ उन स्थानों पर पेवर भी बिछाए जाएंगे, जहां अक्सर पानी जमा रहता है। इससे जलभराव की समस्या कम होगी और सड़क को खराब होने से बचाया जा सकेगा। इसके अलावा शहर की अन्य सड़कों और गलियों को भी दुरुस्त किया जाएगा, ताकि दशहरा उत्सव के दौरान लोगों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो।
सड़कों की टारिंग, पैचवर्क और अन्य कार्यों के लिए अब तक करीब 21 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अलग-अलग कार्यों के लिए विभाग ने टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बस अड्डे को जोड़ने वाली सड़क की टारिंग के लिए टेंडर लगा दिए गए हैं और जल्द ही कार्य शुरू करने की तैयारी है। जानकारी के अनुसार, शहर की अन्य सड़कों पर भी पैचवर्क का कार्य किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने उत्सव से पहले अधिक से अधिक सड़कों को दुरुस्त करने की योजना तैयार की है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता बीसी नेगी का कहना है कि विभाग शहर की सड़कों की टारिंग और पैचवर्क का कार्य जल्द शुरू करेगा। इसको लेकर औपचारिकताएं पूरी की जा रही है।
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योजना के मुताबिक, सड़क की टारिंग के साथ उन स्थानों पर पेवर भी बिछाए जाएंगे, जहां अक्सर पानी जमा रहता है। इससे जलभराव की समस्या कम होगी और सड़क को खराब होने से बचाया जा सकेगा। इसके अलावा शहर की अन्य सड़कों और गलियों को भी दुरुस्त किया जाएगा, ताकि दशहरा उत्सव के दौरान लोगों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो।
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सड़कों की टारिंग, पैचवर्क और अन्य कार्यों के लिए अब तक करीब 21 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अलग-अलग कार्यों के लिए विभाग ने टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बस अड्डे को जोड़ने वाली सड़क की टारिंग के लिए टेंडर लगा दिए गए हैं और जल्द ही कार्य शुरू करने की तैयारी है। जानकारी के अनुसार, शहर की अन्य सड़कों पर भी पैचवर्क का कार्य किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने उत्सव से पहले अधिक से अधिक सड़कों को दुरुस्त करने की योजना तैयार की है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता बीसी नेगी का कहना है कि विभाग शहर की सड़कों की टारिंग और पैचवर्क का कार्य जल्द शुरू करेगा। इसको लेकर औपचारिकताएं पूरी की जा रही है।
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