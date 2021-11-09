Kullu News: जोनल स्तर की खेलकूद सैंज की छात्राओं का दबदबा

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कबड्डी में सैंज स्कूल की प्रिया, रवीना और भावना, पुजाली की छाया और मोनिका, थाटीबीड़ की धनेश्वरी और प्रिया, सारी की रेखा, शांघड़ की लता, गुशैणी की चांदनी, कनौन की नेहा तथा कोटला की यमुना का जिला स्तर के लिए चयन हुआ है। पुजाली की नैंसी और देहुरी की सृष्टि सागर को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। खो-खो में ब्रेहिण स्कूल की ईशा, पूजा, इशिता और दिव्या, सारी की ललिता और अनु, कोटला की बबीता, शांघड़ की चांदनी, बठाहड़ की रीना, कनौन की मोनिका, भल्लाण की प्रीति और हिड़ब की आरुषी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सैंज क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगी।वॉलीबाल में गुशैणी की धनेश्वरी, विद्या, शिवानी और सिमरन, कलवारी की ममता, सिमरन और पुष्पांजलि, रोवाड़ की ज्योति, थाटीबीड़ की काजल, गुंजन और चांदनी तथा बठाहड़ की स्नेहा का चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। संवाद