Kullu News: ठेकों में नहीं मिल रही शराब और बीयर, अवैध रूप से हो रही सप्लाई

विज्ञापन

जिला मुख्यालय कुल्लू को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों के शराब ठेकों पर शराब और बीयर की तमाम ब्रांड नहीं पहुंच पा रहेहैं। दूसरी तरफ अवैध तरीके से जिले के अलग अलग भागों में शराब और बीयर की सप्लाई पहुंच रही है। यहां ऐसी शराब और बीयर पहुंच रही है जो दूसरे राज्यों में बेचने के लिए वैध की गई है। पिछले दिनों पांच सौ बीयर से भरी पेटियों का ट्रक पकड़ा था। इससे पहले लाहौल तक भी बीयर की अवैध सप्लाई पहुंच चुकी है। हैरानी की बात है कि अवैध रूप से शराब से भरे ट्रक पंजाब से हिमाचल के बिलासपुर, मंडी और कुल्लू होते हुए लाहौल तक पहुंच रहे हैं, इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।स्थानीय लोगों नरोतम सिंह, प्रीतम चंद, डीणे राम, लाल चंद आदि का कहना है कि सैंज, लारजी क्षेत्र के शराब ठेकों में शराब की ज्यादातर ब्रांड उपलब्ध ही नहीं है। बीयर भी कभी-कभी ही मिलती है। आबकारी एवं कराधान विभाग के उपायुक्त गगनेश कुमार गुप्ता का कहना है कि कंपनी प्रबंधन से बात चल रही है और कुछ दिनों में स्टाॅक की समस्या दूर हो जाएगी। संवाद