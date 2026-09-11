{"_id":"6aa3da8d3950f06fe50b91f4","slug":"video-kullu-gopal-thakur-says-two-contenders-from-the-same-family-are-seeking-bjp-tickets-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू: गोपाल ठाकुर बोले- भाजपा में एक घर से दो टिकट के दावेदार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कुल्लू: गोपाल ठाकुर बोले- भाजपा में एक घर से दो टिकट के दावेदार
भारतीय जनता पार्टी में एक घर से दो विधायक के टिकट के लिए दावेदार हैं। भाजपा आपस में ही बंटी हुई है। यह बात ब्लॉक कांग्रेस कुल्लू के अध्यक्ष गोपाल ठाकुर ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता विकास कार्यों को देखकर बौखला जाते हैं। जैसे ही किसी विकास कार्य का टैंडर लगना या खुलना होता है। उससे पहले भाजपा के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। इनसे क्षेत्र का विकास नहीं देखा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कुल्लू विधानसभा में विकास करवाया है। भूतनाथ डबललेन पुल को छोटे वाहनों के लिए खोला गया है। अब वहां नए पुल के लिए विकल्प तलाशा जा रहा है। इसके अलावा भुंतर में पुल का निर्माण करवाया गया है। कांग्रेस सरकार अपनी दस गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण कर रही है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।