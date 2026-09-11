Kullu News: शिविर में परखी जा रही स्काउट्स-गाइड्स की दक्षता

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संवाद न्यूज एजेंसीकुल्लू। पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हरिपुर में स्काउटिंग के तृतीय सोपान का जिला स्तरीय पांच दिवसीय शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में जिलेभर से 201 स्काउट्स एवं गाइड्स भाग ले रहे हैं। इनमें 88 स्काउट्स और 113 गाइड्स शामिल हैं। शिविर में प्रतिभागियों का स्काउटिंग एवं गाइडिंग की विभिन्न गतिविधियों, कौशल और निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षण किया जा रहा है।शिविर के दूसरे दिन शुक्रवार को प्रतिभागियों को प्रथम सोपान की गतिविधियों का परीक्षण करवाया गया। प्रथम सत्र में प्रार्थना, प्रतिज्ञा और झंडा गीत सहित अन्य गतिविधियां करवाई गईं। इसके बाद दूसरे सत्र में प्रतिभागियों की वर्दी का निरीक्षण किया गया। साथ ही स्काउटिंग एवं गाइडिंग से संबंधित गतिविधियों का टेस्ट भी लिया गया। जिला स्तरीय शिविर के संयोजक नारायण देव शर्मा ने बताया कि इस तरह के टेस्टिंग कैंप विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के साथ उन्हें समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित करते हैं।उन्होंने कहा कि शिविर का उद्देश्य स्काउट्स एवं गाइड्स में अनुशासन, आत्मनिर्भरता, नेतृत्व क्षमता, सेवा भावना, टीम भावना और व्यावहारिक स्काउटिंग कौशल का विकास करना है। शिविर के माध्यम से प्रतिभागियों को विभिन्न गतिविधियों में अपने ज्ञान और कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर मिल रहा है। संवाद