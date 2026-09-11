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स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान परीक्षा चार को : ऋतिक

Fri, 11 Sep 2026 03:27 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 03:27 PM IST
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Swami Vivekananda General Knowledge exam on 4th: Hrithik
प्रथम स्थान पाने वाले विद्यार्थी को मिलेगा 31,000 रुपये इनाम
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। प्रदेश में स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान परीक्षा चार अक्तूबर को करवाई जाएगी। इसके लिए 14 से 26 सितंबर तक पंजीकरण किया जा सकेगा। यह बात पत्रकार वार्ता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) कुल्लू इकाई के अध्यक्ष ऋतिक कार्तिक ने कही। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद सामान्य ज्ञान परीक्षा करवाती है।
विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से यह परीक्षा करवाई जाती है। पिछले वर्ष की प्रतियोगिता में कुल्लू की छात्रा ने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान पाने वाले विद्यार्थी को 31,000 रुपये, द्वितीय को 21,000 रुपये तथा तृतीय स्थान पर रहने वाले विद्यार्थी को 15,000 रुपये बतौर इनाम दिया जाएगा। जिला स्तर पर प्रथम तीन स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को 11,000-11,000 रुपये का इनाम प्रदान किया जाएगा।
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परीक्षा में हिमाचल, भारत, विश्व, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भाषा, सामान्य विज्ञान, धर्म एवं संस्कृति, खेलकूद, समसामयिक विषय, तर्कशक्ति और विद्यार्थी परिषद से जुड़े विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का परिणाम 31 अक्तूबर को प्रदेश और जिला स्तर पर घोषित किया जाएगा। प्रदेशस्तरीय सम्मान समारोह 12 जनवरी 2027, जबकि जिला स्तरीय सम्मान समारोह एक नवंबर से 31 दिसंबर 2026 के बीच होंगे। विद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिह्न और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। संवाद
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