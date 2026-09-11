Kullu News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 06:40 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 06:40 PM IST
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खेल-राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भुंतर में छात्र एवं छात्रा वर्ग की अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले सुबह 9 बजे से खेले जाएंगे।
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शिविर -पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हरिपुर में तृतीय सोपान में स्काउट एवं गाइड स्काउटिंग के सिद्धांतों और समाज सेवा के कर्तव्य को सुबह 9 बजे से जानेंगे।
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सुविधा-जिला के कुल्लू, मनाली और बंजार में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से किया जाएगा।
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बैठक-सैंज स्थित कमला माता मंदिर परिसर में भाजपा मंडल की बैठक सुबह 10:30 बजे से होगी।
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काम की बात
विद्युत उपमंडल कुल्लू-एक के तहत 11 केवी सरवरी फीडर और 11 केवी ढालपुर फीडर की लाइनों की मरम्मत की जाएगी। न्यायालय परिसर, ढालपुर, बीएसएनएल परिसर, खोरी रोपा, सरवरी, सुल्तानपुर, लोरन, बस अड्डा सरवरी, शीतला माता, फील्ड हास्टल, बाबा बालक नाथ मंदिर, शीशामाटी, देवधार, शेताफाट, चामुंडानगर, अपर मियां बेहड़, आईटीआई व जीएम इंडस्ट्री में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
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स्वास्थ्य: क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. सृष्टि राणा, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. नितेश कुमार और रात 9:30 बजे से डॉ. प्रीत ठाकुर सेवाएं देंगे।
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बॉक्स
...ओपीडी
ओपीडी समय सुबह 09:30 से शाम 04:00 बजे तक
पुरूष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डाॅ. सुरेश
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. किरण, डॉ. अमिता कुमारी
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोक
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. सम्राट चटर्जी, डॉ. कमल दत्ता
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर
गायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. विवेक ठाकुर, डॉ. आलोक शर्मा
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूक
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
24×7 खुला रहता है।
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शिविर -पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हरिपुर में तृतीय सोपान में स्काउट एवं गाइड स्काउटिंग के सिद्धांतों और समाज सेवा के कर्तव्य को सुबह 9 बजे से जानेंगे।
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काम की बात
विद्युत उपमंडल कुल्लू-एक के तहत 11 केवी सरवरी फीडर और 11 केवी ढालपुर फीडर की लाइनों की मरम्मत की जाएगी। न्यायालय परिसर, ढालपुर, बीएसएनएल परिसर, खोरी रोपा, सरवरी, सुल्तानपुर, लोरन, बस अड्डा सरवरी, शीतला माता, फील्ड हास्टल, बाबा बालक नाथ मंदिर, शीशामाटी, देवधार, शेताफाट, चामुंडानगर, अपर मियां बेहड़, आईटीआई व जीएम इंडस्ट्री में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
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क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. सृष्टि राणा, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. नितेश कुमार और रात 9:30 बजे से डॉ. प्रीत ठाकुर सेवाएं देंगे।
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महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. किरण, डॉ. अमिता कुमारी
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. संतुष्ट, डॉ. अशोक
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. सम्राट चटर्जी, डॉ. कमल दत्ता
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
त्वचा रोग (कमरा नंबर 119) डॉ. रतन सागर
गायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. विवेक ठाकुर, डॉ. आलोक शर्मा
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूक
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