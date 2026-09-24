कुल्लू दशहरा 2026 की तैयारियों पर मंथन, अटल सदन में शुरू हुई महत्वपूर्ण बैठक; यातायात से सुरक्षा तक तय होंगी व्यवस्थाएं

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अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव-2026 की तैयारियों को लेकर गुरुवार को अटल सदन सभागार, कुल्लू में महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह ठाकुर कर रहे हैं। बैठक में जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारी तथा अन्य पदाधिकारी मौजूद हैं। उत्सव की व्यवस्थाओं, कार्यक्रमों और विभागीय जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा की जा रही है। यातायात, सुरक्षा, स्वच्छता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर भी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। जिला प्रशासन की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव-2026 का आयोजन 21 से 27 अक्टूबर तक होना है।

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