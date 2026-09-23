Kullu News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 10:43 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 10:43 AM IST
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खेल
लाहौल के त्रिलोकनाथ स्कूल में 54वीं अंडर-19 छात्रा वर्ग की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन दोपहर बाद 3 बजे होगा।
पदयात्रालाहौल में यंग ड्रुकपा एसोसिएशन की ओर से धार्मिक पदयात्रा दोपहर बाद 3 बजे थिरोट में पहुंचेगी।
सम्मेलन
गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान मौहल में राष्ट्रीय सम्मेलन पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होगा।
काम की बात
परिवहन : उपमंडल बंजार के तहत आने वाले एनएच-305 पर स्थित धामण बेली ब्रिज को डिस्मेंटल किया जा रहा है। ऐसे में नए पुल से समयसारिणी के अनुसार वाहनों की आवाजाही होगी।
विज्ञापन
लाहौल के त्रिलोकनाथ स्कूल में 54वीं अंडर-19 छात्रा वर्ग की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन दोपहर बाद 3 बजे होगा।
पदयात्रालाहौल में यंग ड्रुकपा एसोसिएशन की ओर से धार्मिक पदयात्रा दोपहर बाद 3 बजे थिरोट में पहुंचेगी।
सम्मेलन
गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान मौहल में राष्ट्रीय सम्मेलन पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होगा।
काम की बात
परिवहन : उपमंडल बंजार के तहत आने वाले एनएच-305 पर स्थित धामण बेली ब्रिज को डिस्मेंटल किया जा रहा है। ऐसे में नए पुल से समयसारिणी के अनुसार वाहनों की आवाजाही होगी।