{"_id":"6aed940d062bc34c4d0d021e","slug":"video-kullu-dhanteras-market-shopping-crowd-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"धनतेरस पर कुल्लू के बाजार गुलजार, खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धनतेरस के पावन अवसर पर कुल्लू के बाजार खरीदारों से गुलजार नजर आए। सुबह से ही बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। दुकानों पर दिनभर ग्राहकों की आवाजाही बनी रही और पूरे बाजार में त्योहार की रौनक देखने को मिली। धनतेरस के मौके पर लोग अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार विभिन्न सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। त्योहार को लेकर खरीदारों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजार में सजी दुकानों पर ग्राहकों की अच्छी-खासी चहल-पहल बनी हुई है। धनतेरस पर बाजार में बढ़ी रौनक से दुकानदार भी उत्साहित नजर आए। सुबह से ग्राहकों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहने से व्यापारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद है। कुल मिलाकर कुल्लू के बाजारों में त्योहार का उत्साह और खरीदारी की चहल-पहल देखने को मिल रही है।

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