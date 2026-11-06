Kullu News: विद्यालयों में दस तक रहेंगी दिवाली की छुट्टियां

कुल्लू। प्रदेश के सरकारी और निजी विद्यालयों में दिवाली पर विद्यार्थियों को पांच दिन की छुट्टियां मिलेंगी। शिक्षा बोर्ड ने पहली बार दिवाली के अवकाश के लिए विशेष व्यवस्था की है। यह अवकाश छह से 10 नवंबर तक रहेगा। इससे विद्यार्थियों को अपने परिजनों के साथ त्योहार मनाने का अवसर मिलेगा। नियमित कक्षाएं 11 नवंबर से फिर से शुरू होंगी। पहले दिवाली पर विद्यालयों में सामान्यतः एक दिन का अवकाश रहता था। इस बार इसे बढ़ाकर पांच दिन कर दिया गया है।शिक्षा बोर्ड की इस व्यवस्था से विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों को भी राहत मिलेगी। यह अवकाश सरकारी और निजी दोनों तरह के विद्यालयों में लागू होगा। दिवाली के दौरान घरों में साफ-सफाई, सजावट और अन्य तैयारियां की जाती हैं। इन छुट्टियों से विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को त्योहार की तैयारियों के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। पांच दिन का अवकाश मिलने से विद्यार्थी परिवार के साथ त्योहार की खुशियां मना सकेंगे। उच्च शिक्षा उपनिदेशक सुरेश कुमार शर्मा ने पांच दिन के अवकाश की पुष्टि की है। संवाद