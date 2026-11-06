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Kullu News: खेल प्रतियोगिता में रमन हाउस रहा सर्वश्रेष्ठ

Fri, 06 Nov 2026 04:33 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 04:33 PM IST
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Raman House was the best in the sports competition.
पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय केलांग में वार्षिक खेल दिवस आयोजित
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संवाद न्यूज एजेंसी
केलांग (लाहौल-स्पीति)। पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय केलांग में वार्षिक खेल दिवस समारोह मनाया गया। इसमें उच्च शिक्षा उपनिदेशक नवनीत ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान विद्यार्थियों के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बच्चों ने प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लिया। समारोह में दौड़, वॉलीबॉल, बोरी दौड़ और चम्मच दौड़ सहित कई स्पर्धाएं हुईं।

प्रतियोगिता में रमन हाउस को सर्वश्रेष्ठ हाउस चुना गया। टैगोर हाउस दूसरे और अशोका हाउस तीसरे स्थान पर रहा। विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार और प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि नवनीत ठाकुर ने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि खेल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। खेल अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेल गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के प्राचार्य युद्धवीर सिंह ने प्रतिभागियों की सराहना की। संवाद
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