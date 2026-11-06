Kullu News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 06:45 PM IST
Updated Fri, 06 Nov 2026 06:45 PM IST
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उत्सव : कुल्लू में देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना के साथ सुबह 8 बजे से छोटी दिवाली मनाई जाएगी।
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आस्था : देवता लक्ष्मी नारायण धाऊगी अपने शाक्टी दौरे के दौरान बनाउगी से देवता कशु नारायण से विदा लेकर मैल गांव के लिए पूर्वाह्न 11 बजे प्रस्थान करेंगे।
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स्वास्थ्य : खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी टीमें कुल्लू-भुंतर-मनाली में सुबह 10 बजे से खाद्य पदार्थों की जांच करेंगी। इस दौरान सैंपल भी भरे जाएंगे।
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काम की बात
--एसकेटीटी मार्ग अपराह्न 2 छोटे और बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल होगा। यह मार्ग ब्लास्टिंग कार्य के चलते बीआरओ ने निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक बंद किया है।
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स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. अमिता कुमारी, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. नितेश कुमार और रात 9:30 बजे से डॉ. सृष्टि राणा सेवाएं देंगे।
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ओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक
पुरुष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डॉ. सुरेंद्र कुमार
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. तेंजिन, डॉ. अक्षिता नेगी
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. अशोक, डॉ. संतुष्ट शर्मा
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. प्रीत ठाकुर, डॉ. कमल दत्ता
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
गायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेक
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूक
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
24×7 खुला रहता है।
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आस्था : देवता लक्ष्मी नारायण धाऊगी अपने शाक्टी दौरे के दौरान बनाउगी से देवता कशु नारायण से विदा लेकर मैल गांव के लिए पूर्वाह्न 11 बजे प्रस्थान करेंगे।
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स्वास्थ्य : खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी टीमें कुल्लू-भुंतर-मनाली में सुबह 10 बजे से खाद्य पदार्थों की जांच करेंगी। इस दौरान सैंपल भी भरे जाएंगे।
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काम की बात
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स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350
क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. अमिता कुमारी, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. नितेश कुमार और रात 9:30 बजे से डॉ. सृष्टि राणा सेवाएं देंगे।
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पुरुष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डॉ. सुरेंद्र कुमार
महिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. तेंजिन, डॉ. अक्षिता नेगी
मेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहा
ऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. अशोक, डॉ. संतुष्ट शर्मा
सर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. प्रीत ठाकुर, डॉ. कमल दत्ता
ईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालिया
गायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेक
बाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूक
हेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-357791
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