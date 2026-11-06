Kullu News: सिटी में आज

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.....आस्था : देवता लक्ष्मी नारायण धाऊगी अपने शाक्टी दौरे के दौरान बनाउगी से देवता कशु नारायण से विदा लेकर मैल गांव के लिए पूर्वाह्न 11 बजे प्रस्थान करेंगे।....स्वास्थ्य : खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी टीमें कुल्लू-भुंतर-मनाली में सुबह 10 बजे से खाद्य पदार्थों की जांच करेंगी। इस दौरान सैंपल भी भरे जाएंगे।................काम की बातएसकेटीटी मार्ग अपराह्न 2 छोटे और बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल होगा। यह मार्ग ब्लास्टिंग कार्य के चलते बीआरओ ने निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक बंद किया है।....स्वास्थ्य : क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू संपर्क नंबर 01902-222350क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के ट्राॅमा सेंटर कमरा नंबर 156 की आपातकालीन ओपीडी में सुबह 9:30 बजे से डॉ. अमिता कुमारी, अपराह्न 3:30 बजे से डॉ. नितेश कुमार और रात 9:30 बजे से डॉ. सृष्टि राणा सेवाएं देंगे।....ओपीडी समय सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तकपुरुष सामान्य (कमरा नंबर 116) डॉ. राजेंद्र कोहली, डॉ. सुरेंद्र कुमारमहिला सामान्य (कमरा नंबर 309) डॉ. अदिति, डॉ. तेंजिन, डॉ. अक्षिता नेगीमेडिसिन (कमरा नंबर 107) डॉ. कल्याण सिंह, डॉ. नेहाऑर्थो (कमरा नंबर 221) डॉ. अशोक, डॉ. संतुष्ट शर्मासर्जरी (कमरा नंबर 220) डॉ. प्रीत ठाकुर, डॉ. कमल दत्ताईएनटी (कमरा नंबर 208) डॉ. ऋतु राणा, डॉ. सुमित वालियागायनी (कमरा नंबर 145) डॉ. आलोक शर्मा, डॉ. विवेकबाल रोग (कमरा नंबर 143) डॉ. तेंजिन मंटूकहेल्प डेस्क (कमरा नंबर 124)-संपर्क नंबर 01902-35779124×7 खुला रहता है।