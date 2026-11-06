Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   Anu Nalwa from Lahaul receives the Indian Excellence Award

Kullu News: लाहौल की अनु नलवा को इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड

Fri, 06 Nov 2026 06:40 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 06:40 PM IST
विज्ञापन
Anu Nalwa from Lahaul receives the Indian Excellence Award
उदयपुर (लाहौल-स्पीति)। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लाहौल-स्पीति के नालडा गांव की अनु नलवा को सम्मानित किया है। उन्हें 4 नवंबर को बिलासपुर में इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड-2026 से नवाजा गया।
विज्ञापन

यह सम्मान उन्हें सफल उद्यमी के रूप में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला। लाडली फाउंडेशन हिमाचल प्रदेश की ओर से यह समारोह आयोजित किया गया था। इसमें समाज और राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रदेश की 50 विभूतियों को सम्मानित किया गया। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी विशेष अतिथि रहे। राज्यपाल ने महिला सशक्तीकरण, युवाओं के विकास और नशामुक्त हिमाचल के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया।
विज्ञापन

अनु नलवा को यह सम्मान उद्यमिता के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट सफलता के लिए दिया गया। उन्होंने अपने दम पर एक सफल उद्यमी के रूप में पहचान बनाई है। वह घाटी की अन्य महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनीं। इस उपलब्धि पर नालडा की प्रधान मोनिका और उपप्रधान सुधीर सहित गांव के लोगों ने अनु नलवा को बधाई दी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed