अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा: कलाकारों ने दी सुर और ताल की परीक्षा

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जिला प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा की तैयारियां आरंभ कर दी हैं। वहीं लालचंद प्रार्थी कलाकेंद्र में सात दिनों तक आयोजित होने वाली सांस्कृतिक संध्याओं के लिए प्रदेशभर के कलाकारों के ऑडिशन लिए जा रहे हैं। वहीं शुक्रवार को देवसदन में कुल्लू समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों के कलाकार सुर और ताल की परीक्षा दे रहे हैं। शुक्रवार को देवसदन में कलाकारों ने अपनी आवाज के जादू से समां बांधा और निर्णायक मंडल में शामिल जजों को सोचने और परखने पर विवश किया।

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