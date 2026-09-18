{"_id":"6aad46418eed6d7cdc01aba1","slug":"video-video-radha-ashtami-dal-mela-festival-kicks-off-with-a-maha-aarti-for-the-first-time-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: पहली बार महाआरती के साथ राधा अष्टमी डल मेला उत्सव का शुभारंभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धर्मशाला राधा अष्टमी के पावन अवसर पर डल झील परिसर में महाआरती के साथ राधा अष्टमी डल मेला उत्सव का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर उप मुख्य सचेतक एवं स्थानीय विधायक केवल सिंह पठानिया ने महा आरती में शामिल होकर विधिवत पूजा-अर्चना की तथा प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। महाआरती के दौरान डल झील परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, स्थानीय लोगों तथा पर्यटकों ने महा आरती में भाग लिया और भगवान शिव तथा राधा-कृष्ण के जयघोष से पूरा क्षेत्र भक्तिरस में डूब गया। महाआरती के साथ शुरू हुए उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं ने डल झील के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। मेले को लेकर स्थानीय लोगों में विशेष उत्साह देखा गया।

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