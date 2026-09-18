Kangra News: आईटीआई गंगथ में दाखिले का अंतिम मौका 22 तक

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गंगथ (कांगड़ा)। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) गंगथ में ड्रेस मेकिंग, कॉस्मेटोलॉजी और वेल्डर ट्रेड में दाखिले के लिए स्पॉट राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 22 सितंबर तक संस्थान पहुंचकर प्रवेश पा सकते हैं। संस्थान के प्रधानाचार्य विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि पूर्व में अनुदेशकों के अभाव में ये तीनों ट्रेड बंद पड़े थे। अब तकनीकी शिक्षा निदेशालय की ओर से नए अनुदेशकों की नियुक्ति किए जाने के बाद इन्हें दोबारा सुचारु कर दिया गया है। प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थी सभी मूल शैक्षणिक व अन्य आवश्यक दस्तावेज और निर्धारित शुल्क के साथ संस्थान में उपस्थित होकर स्पॉट काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। संस्थान प्रबंधन ने अभ्यर्थियों से अंतिम तिथि से पहले पहुंचकर औपचारिकताएं पूरी करने का आह्वान किया है। संवाद