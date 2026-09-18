Kangra News: काजल ने 27 महिला मंडलों को बांटी प्रोत्साहन राशि

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कांगड़ा। कांगड़ा के विधायक पवन काजल ने शुक्रवार को खोली पंचायत के 27 महिला मंडलों को विधायक निधि से 20-20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि के चेक वितरित किए। इस दौरान कुल 5 लाख 40 हजार रुपये की राशि बांटी गई। विधायक ने कहा कि महिलाएं इस राशि से महिला मंडलों के लिए जरूरी सामान खरीद सकेंगी। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों में महिला मंडलों को यह सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने खोली पंचायत में 2.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन पेयजल योजना की प्रगति का ब्योरा दिया, जिसके तहत स्टोरेज टैंक बन चुके हैं और 3.5 किलोमीटर लंबी राइजिंग मेन पाइप बिछाई जा रही है। कार्यक्रम में कांगड़ा पंचायत समिति चेयरमैन अनूप चांगरा, जिला परिषद सदस्य विजय चौधरी और ब्रजेश्वरी मंडल अध्यक्ष रंजीत कुमार उपस्थित रहे। संवाद