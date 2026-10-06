शिमला: कुमारसैन में महिलाओं से आभूषण झपटने वाला आरोपी गिरफ्तार, आंखों में मिर्च डालकर करता था वारदात

सुनसान रास्तों पर महिलाओं की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर सोने के आभूषण झपटने की तीन वारदातों को शिमला पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने मामले में 26 वर्षीय जेल सिंह पुत्र करण सिंह निवासी जिला डोडा, जम्मू-कश्मीर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी वारदात को अंजाम देने से पहले इलाके और महिलाओं की आवाजाही की रेकी करता था।

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कुमारसैन थाने में इस संबंध में तीन अलग-अलग मामले दर्ज थे। 31 अगस्त को जुब्बड़ के पास सीमा देवी की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर उनके दोनों कानों की बालियां झपट ली गई थीं। इसके बाद 14 सितंबर को कण्डयाली के पास सुनो देवी को इसी तरीके से निशाना बनाया गया और उनकी सोने की बालियां छीन ली गईं। वहीं, 26 सितंबर को एक ढाबे में अकेली कनकु की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर आरोपी उसका मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गया था।तीनों मामलों की जांच के दौरान पुलिस को वारदातों में एक जैसी कार्यप्रणाली नजर आई। पुलिस के अनुसार आरोपी कई दिन पहले से इलाके की रेकी करता था। वह महिलाओं की आवाजाही पर नजर रखता और ऐसे रास्ते का इंतजार करता था, जहां महिला अकेली हो। मौका मिलते ही वह आंखों में मिर्च पाउडर डालकर महिला को असहाय कर देता और उसके पहने हुए सोने के आभूषण झपट लेता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी सीसीटीवी कैमरों की नजर से बचने के लिए सुनसान रास्तों और पगडंडियों को चुनता था। तीनों मामलों को आपस में जोड़कर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय सूचना के आधार पर जांच आगे बढ़ाई।