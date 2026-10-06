हिमाचल: ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी पर कुत्ता छोड़ने का आरोप, हेड कांस्टेबल को काटा; पांच के खिलाफ केस

सदर थाना क्षेत्र के मैड़ में संदिग्ध वाहन की जांच करने पहुंचे पुलिस दल के एक हेड कांस्टेबल को कुत्ते से कटवाने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, चरस तस्करी की सूचना पर कार्रवाई के लिए पहुंचे दल को देखकर वाहन में सवार एक व्यक्ति मौके से भाग गया और उसने घर के परिसर में मौजूद कुत्ते को पुलिस कर्मचारियों की ओर छोड़ दिया। कुत्ते ने हेड कांस्टेबल के पेट पर काट लिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान रोकने और उसके कार्य में बाधा डालने के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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हेड कांस्टेबल रामकृष्ण ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि चार अक्तूबर को वह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ टियाले दा घाट से आगे चरस तस्करी की सूचना की जांच के लिए गया था। मैड़ के पास सड़क के दाहिनी ओर एक संदिग्ध वाहन खड़ा मिला। पुलिस दल ने वाहन में मौजूद चालक और अन्य लोगों को अपना परिचय देकर पूछताछ शुरू की। शिकायत के अनुसार, इसी दौरान पिछली सीट पर बैठा एक व्यक्ति मौके से भागकर घर के परिसर में चला गया।