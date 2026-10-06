कई भागों में 12 अक्तूबर तक जारी रहेगा बारिश का दाैर

माैसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 6 से 9 अक्तूबर के बीच राज्य में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश-बर्फबारी होने की संभावना है। 10 अक्तूबर को मैदानी व कम ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। अन्य भागों में हल्की बारिश की संभावना है। 11 व 12 अक्तूबर को भी कुछ भागों में माैसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। वहीं 6 से 9 अक्तूबर तक कुछ क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।