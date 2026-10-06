हिमाचल: मनाली पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जोरदार स्वागत; कड़ी सुरक्षा में सर्किट हाउस पहुंचा काफिला

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार दोपहर मनाली पहुंचीं। करीब एक बजे उनका हेलीकॉप्टर सासे हेलीपैड पर उतरा। राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए मनाली में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया था। हेलीपैड पर उतरने के बाद राष्ट्रपति का काफिला कड़ी सुरक्षा के बीच सर्किट हाउस के लिए रवाना हुआ। पूरे रूट पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था के तहत सड़क के दोनों ओर पुलिस कर्मी मौजूद रहे और काफिले के गुजरने के दौरान सामान्य यातायात को कुछ समय के लिए नियंत्रित किया गया।

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राष्ट्रपति के काफिले की आवाजाही के दौरान शहर के अलग-अलग हिस्सों में पुलिस ने नाके लगाए। काफिले के सुरक्षित गुजरने तक वाहनों को रोककर रखा गया और बाद में उन्हें चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया गया। इससे राष्ट्रपति का काफिला बिना किसी व्यवधान के सर्किट हाउस पहुंचा।राष्ट्रपति के मनाली पहुंचने की खबर के बाद शहर में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। मालरोड सहित कई स्थानों पर स्थानीय लोग और पर्यटक राष्ट्रपति के काफिले की एक झलक पाने के लिए सड़क किनारे खड़े रहे। काफिले के गुजरने के दौरान लोगों में उत्सुकता का माहौल रहा।राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मनाली में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखा गया है। प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं, यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। राष्ट्रपति दो दिन मनाली में रहेंगी। इस दौरान उनके निर्धारित कार्यक्रमों को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के साथ यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।राष्ट्रपति के मनाली आगमन के साथ ही शहर में उनके आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर लोगों और पर्यटकों से निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की है।