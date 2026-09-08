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Hindi News ›   Video ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Dharamshala: After the afternoon sun, fog prevails in the evening.

धर्मशाला: दोपहर की धूप के बाद शाम को धुंध का पहरा

Tue, 08 Sep 2026 08:33 PM IST
आशीष कुमार
Ashish Kumar आशीष कुमार
Updated Tue, 08 Sep 2026 08:33 PM IST
Dharamshala: After the afternoon sun, fog prevails in the evening.
धर्मशाला में मंगलवार को मौसम के कई रंग देखने को मिले। पर्यटन नगरी में सुबह की शुरुआत धूप से हुई, लेकिन दोपहर बाद बारिश के बाद धुंध छाने का सिलसिला शुरू हो गया। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई जो करीब 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो सुबह 30 डिग्री सेल्सियस तक था। बारिश के साथ ही कोतवाली बाजार में घनी धुंध छा गई। शाम करीब 6:30 बजे विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई। इस वजह से लोग गाड़ियों की हेडलाइट्स और फॉग लाइट्स जलाकर बेहद धीमी रफ्तार में चलने को मजबूर हो गए ।
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