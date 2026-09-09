Kangra News: ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, चक्का जाम किया तो जागा विभाग, बनाया रास्ता

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इससे पहले पंचायत प्रधान स्वर्णा देवी की अगुवाई में ग्रामीणों ने टू-लेन मार्ग पर करीब आधे घंटे तक धरना देकर वाहनों की आवाजाही रोक दी। ग्रामीणों का आरोप है कि फोरलेन निर्माण के दौरान पुराना संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने से 400 से 500 परिवार प्रभावित हैं।घरों तक वाहन पहुंचना मुश्किल है और बरसात में कीचड़ के कारण पैदल चलना भी परेशानी भरा हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बहाली के लिए कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला।चक्का जाम की सूचना मिलते ही एसडीएम ज्वालामुखी डॉ. संजीव शर्मा और थाना प्रभारी संदीप पटियाल मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर तीन घंटे के भीतर काम शुरू करवाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया।प्रधान स्वर्णा देवी ने बताया कि एनएच विभाग ने साढ़े पांच घंटे में रास्ते को समतल कर दिया है। अब वाहनों की आवाजाही हो सकेगी। विभाग ने सड़क पर सोलिंग करने की बात कही है, जिसे पूरा करने में करीब दो दिन लग सकते हैं। प्रधान ने कार्रवाई के लिए प्रशासन और एनएच विभाग का आभार जताया।