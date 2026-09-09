हिमाचल प्रदेश: पति के किसी और महिला से संबंध का शक, कहासुनी के बाद पत्नी ने पिया फ्लोर क्लीनर; यहां की घटना

पति के किसी अन्य महिला के साथ कथित संबंध होने के शक को लेकर हुए विवाद के बाद ज्वालामुखी क्षेत्र में एक महिला ने घर में रखा फ्लोर क्लीनर पी लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। महिला अब खतरे से बाहर है।

पुलिस को दी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि उसे कुछ समय से पति के किसी अन्य महिला के साथ कथित संबंध होने का शक था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कई बार विवाद हो चुका था। घटना वाले दिन भी इसी मुद्दे को लेकर पति-पत्नी में कहासुनी हुई। महिला के अनुसार, वह पति के कथित संबंधों को लेकर काफी समय से मानसिक रूप से परेशान थी।

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विवाद बढ़ने के बाद महिला ने घर में रखा फ्लोर क्लीनर पी लिया। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों को घटना का पता चलने पर उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने उसका उपचार किया और अब उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। महिला की शादी को काफी समय हो चुका है और उसके तीन बच्चे हैं। घटना के बाद महिला ने पति के खिलाफ थाना ज्वालामुखी में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है।

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पुलिस पति-पत्नी दोनों से पूछताछ कर रही है, ताकि विवाद की वास्तविक वजह और घटना से पहले की परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। फिलहाल पति पर लगाए गए कथित संबंधों के आरोपों की भी जांच की जा रही है। डीएसपी ज्वालामुखी संजय शर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पूछताछ और जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।