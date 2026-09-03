धर्मशाला: कोतवाली के राधा-कृष्ण मंदिर से कचहरी तक धूमधाम से निकाली भव्य शोभायात्रा

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श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर कोतवाली स्थित राधा-कृष्ण मंदिर से श्रद्धालुओं ने बैंड-बाजे के साथ एक भव्य शोभायात्रा निकाली। यह शोभायात्रा मंदिर परिसर से शुरू होकर शहर के प्रमुख रास्तों से गुजरते हुए कचहरी तक जाएगी। यात्रा में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए, जो भजनों की धुन पर नाचते-गाते और जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। मार्ग में कई जगहों पर स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने शोभायात्रा पर फूल बरसाकर इसका जोरदार स्वागत किया। जन्माष्टमी के पर्व को लेकर पूरी यात्रा के दौरान भक्तिमय माहौल बना रहा और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला।

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