हमीरपुर: सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर दर्ज होती है FIR, विनय शर्मा ने 2027 में नादौन से चुनाव लड़ने का किया एलान

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हिमाचल प्रदेश की राजनीति में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी हलचल तेज होने लगी है। पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल विनय शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के खिलाफ नादौन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का दावा कर राजनीतिक चर्चाओं को हवा दे दी है। हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। विनय शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में आम जनता, विपक्ष और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के अपने मंत्रियों के बीच भी डर का माहौल बनाया गया है। उनका कहना है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों पर पहले एफआईआर दर्ज की जाती है और इसके बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट बंद करवाने की कार्रवाई होती है। उन्होंने दावा किया कि वह स्वयं भी इस तरह की कथित दमनात्मक कार्रवाई का सामना कर चुके हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की आलोचना करने और सवाल पूछने का अधिकार सभी को होना चाहिए। पत्रकार वार्ता के दौरान विनय शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने नादौन क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने के सरकारी दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन दावों की वास्तविक स्थिति जनता के सामने आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल घोषणाओं और दावों से विकास साबित नहीं होता, बल्कि इसका आकलन धरातल पर किए गए कार्यों से होना चाहिए। विनय शर्मा ने बताया कि वह जल्द ही नादौन विधानसभा क्षेत्र में घर-घर जाकर लोगों से बातचीत करेंगे। इस दौरान वह यह जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में कितनी महिलाओं को 1500 रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है और क्षेत्र के कितने स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है। उनका कहना है कि इस अभियान के माध्यम से सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर को सामने लाया जाएगा। विनय शर्मा ने स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य नादौन की जनता के बीच जाकर सरकार की कार्यप्रणाली और स्थानीय मुद्दों को उठाना है। उन्होंने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आगामी विधानसभा चुनाव में डर के कारण नादौन से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि, मुख्यमंत्री के भविष्य के चुनावी फैसले को लेकर विनय शर्मा का यह अपना राजनीतिक दावा है। फिलहाल उनकी इस घोषणा के बाद नादौन विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव को लेकर सियासी चर्चाएं तेज होने की संभावना है।

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