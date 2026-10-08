{"_id":"6ac770fe404813ced009c96b","slug":"video-video-gautam-college-hamirpur-wins-inter-college-kho-kho-championship-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: गौतम कॉलेज हमीरपुर ने जीती इंटर कॉलेज खो-खो चैंपियनशिप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की इंटर कॉलेज खो-खो चैंपियनशिप-2026 का गौतम कॉलेज हमीरपुर में शानदार समापन हुआ। प्रतियोगिता के अंतिम दिन सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए खेल भावना, अनुशासन और टीमवर्क का परिचय दिया। इस चैंपियनशिप में कुल 18 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान शानदार प्रदर्शन के आधार पर चार टीमें गौतम कॉलेज हमीरपुर, पीजी कॉलेज नाहन, पीजी कॉलेज रामपुर और गवर्नमेंट कॉलेज जुखाला सेमीफाइनल चरण में पहुंचीं। सेमीफाइनल मुकाबले बेहद रोमांचक रहे, जिनमें खिलाड़ियों ने जीत के लिए अपना पूरा दमखम दिखाया। फाइनल मुकाबले में गौतम कॉलेज हमीरपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल कर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। वहीं गवर्नमेंट कॉलेज जुखाला ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। जबकि नाहन कॉलेज ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।प्रतियोगिता में अन्य टीमों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए खेल प्रतिभा का परिचय दिया।

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