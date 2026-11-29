Hamirpur (Himachal) News: जाहू स्कूल में एक करोड़ से सुधरेगी भवन की हालत, बैडमिंटन कोर्ट और जिम भी बनेंगे
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sun, 29 Nov 2026 01:06 AM IST
विज्ञापन
जाहू (हमीरपुर)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जाहू में आयोजित पांच दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के प्रदेश स्तरीय प्री-आरडी कैंप का शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन हुआ। समारोह में भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।
कैंप में प्रदेश के 11 जिलों से आए करीब 300 स्वयंसेवियों ने भाग लिया। विधायक सुरेश कुमार ने परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद स्कूल की प्रधानाचार्य सुनीता शर्मा और एनएसएस के जिला समन्वयक रामलाल ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिह्न और शॉल भेंट कर सम्मानित किया।
सुरेश कुमार ने बताया कि देशभर में करीब 85 लाख स्वयंसेवी इस योजना से जुड़े हुए हैं। उन्होंने भोरंज मॉडल ऑफ एजुकेशन का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2024 से सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को जेईई, नीट, एनडीए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक निशुल्क कोचिंग कक्षाएं दी जा रही हैं।
विज्ञापन
इस पहल को हमीरपुर जिले में भी लागू करने को लेकर चर्चा की गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से भी बातचीत की गई है।
उन्होंने बताया कि स्कूल भवन की मरम्मत पर एक करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसके लिए प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा स्कूल में सौर ऊर्जा से संचालित लाइटें लगाने और प्राथमिक पाठशाला की खाली पड़ी भूमि पर बैडमिंटन कोर्ट व जिम स्थापित करने की भी घोषणा की।
विज्ञापन
कैंप में प्रदेश के 11 जिलों से आए करीब 300 स्वयंसेवियों ने भाग लिया। विधायक सुरेश कुमार ने परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद स्कूल की प्रधानाचार्य सुनीता शर्मा और एनएसएस के जिला समन्वयक रामलाल ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिह्न और शॉल भेंट कर सम्मानित किया।
विज्ञापन
सुरेश कुमार ने बताया कि देशभर में करीब 85 लाख स्वयंसेवी इस योजना से जुड़े हुए हैं। उन्होंने भोरंज मॉडल ऑफ एजुकेशन का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2024 से सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को जेईई, नीट, एनडीए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक निशुल्क कोचिंग कक्षाएं दी जा रही हैं।
विज्ञापन
इस पहल को हमीरपुर जिले में भी लागू करने को लेकर चर्चा की गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से भी बातचीत की गई है।
उन्होंने बताया कि स्कूल भवन की मरम्मत पर एक करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसके लिए प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा स्कूल में सौर ऊर्जा से संचालित लाइटें लगाने और प्राथमिक पाठशाला की खाली पड़ी भूमि पर बैडमिंटन कोर्ट व जिम स्थापित करने की भी घोषणा की।