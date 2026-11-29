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कैंप में प्रदेश के 11 जिलों से आए करीब 300 स्वयंसेवियों ने भाग लिया। विधायक सुरेश कुमार ने परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद स्कूल की प्रधानाचार्य सुनीता शर्मा और एनएसएस के जिला समन्वयक रामलाल ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिह्न और शॉल भेंट कर सम्मानित किया।सुरेश कुमार ने बताया कि देशभर में करीब 85 लाख स्वयंसेवी इस योजना से जुड़े हुए हैं। उन्होंने भोरंज मॉडल ऑफ एजुकेशन का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2024 से सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को जेईई, नीट, एनडीए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक निशुल्क कोचिंग कक्षाएं दी जा रही हैं।इस पहल को हमीरपुर जिले में भी लागू करने को लेकर चर्चा की गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से भी बातचीत की गई है।उन्होंने बताया कि स्कूल भवन की मरम्मत पर एक करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसके लिए प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा स्कूल में सौर ऊर्जा से संचालित लाइटें लगाने और प्राथमिक पाठशाला की खाली पड़ी भूमि पर बैडमिंटन कोर्ट व जिम स्थापित करने की भी घोषणा की।