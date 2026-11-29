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बस बंद होने के कारण यात्रियों को अब शिमला पहुंचने के लिए दूसरे परिवहन साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। इस बस सेवा का लाभ नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों और जरूरी कामों से शिमला जाने वाले यात्रियों को मिलता था।सुबह बस उपलब्ध होने से यात्री समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच जाते थे, लेकिन सेवा बंद होने के बाद उन्हें निजी वाहनों या अन्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इससे यात्रियों का समय और पैसा दोनों खर्च हो रहे हैं।यात्री अभिषेक, अजय और पंकज ने बताया कि सुबह के समय शिमला जाने के लिए यह बस काफी सुविधाजनक थी। इसके बंद होने से खासकर उन लोगों को परेशानी हो रही है, जिन्हें काम के सिलसिले में सुबह शिमला पहुंचना होता है। उन्होंने हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंधन से बस सेवा जल्द बहाल करने की मांग की है।हिमाचल पथ परिवहन निगम हमीरपुर मंडल के मंडलीय प्रबंधक राजकुमार पाठक ने बताया कि बस सेवा को दोबारा बहाल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।