रामपुर: पदम स्कूल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नशे के खिलाफ दिया संदेश

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रामपुर: पदम स्कूल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नशे के खिलाफ दिया संदेश
तहसील कल्याण अधिकारी रामपुर की ओर से शुक्रवार को पदम उत्कृष्ट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के सभागार में अंतरराष्ट्रीय बाउंडिंग जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। तहसीलदार रामपुर योगेश वर्मा शिविर में बतौर मुख्यातिथि, पेंशनर वेल्फेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुदामा राम मेहता और समाज सेवी आत्मा राम केदारटा विशेष अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य बुजुर्गों और युवा पीढ़ी के बीच आपसी तालमेल, सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देना रहा। इस दौरान नशे के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने समूह गान की प्रस्तुति किया। समूह गान के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में मामा चरण दास ने संस्कृति और पारंपरिक गीतों की प्रस्तुति देकर सभी की वाहवाही लुटी।
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