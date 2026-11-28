{"_id":"6b0ac1824cd404b3a0068832","slug":"video-hamirpur-women-should-sell-their-products-online-in-addition-to-the-local-market-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: सुनील शर्मा बिट्टू बोले- महिलाएं स्थानीय बाजार के साथ ऑनलाइन भी बेचें अपने उत्पाद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए अब ऑनलाइन माध्यमों पर भी जोर दिया जा रहा है। महिलाएं अपने घरेलू उत्पादों को स्थानीय बाजारों के साथ ऑनलाइन मंचों पर भी बेचकर आय बढ़ा सकती हैं। यह बात मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने शनिवार को ब्राहलड़ी में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से संवाद के दौरान कही। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से आयोजित तीन दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम के समापन पर उन्होंने महिलाओं को उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग और पैकेजिंग पर ध्यान देने को कहा। इस अवसर पर एपीएमसी अध्यक्ष अजय शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुनील कुमार, राजेश आनंद, पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

... और पढ़ें