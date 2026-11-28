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नरेश ठाकुर बोले- चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है
चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह बात राज्य नशा निवारण बोर्ड के संयोजक एवं सलाहकार नरेश ठाकुर ने शनिवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ककड़ियार में खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान के तहत आयोजित सेमिनार में कही। उन्होंने युवाओं से अभियान के तहत खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए पंजीकरण करवाने की अपील की। नरेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नशे की समस्या, विशेषकर चिट्टे के सेवन और तस्करी को समाप्त करने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। नशे के कारण कई युवाओं और उनके परिवारों को गंभीर नुकसान उठाना पड़ा है। कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्य अंजलि शर्मा, प्राध्यापक सुभाष ठाकुर और अन्य शिक्षक उपस्थित रहे।
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