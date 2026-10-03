हमीरपुर: यूजीसी रेगुलेशन के विरोध में शांता कुमार से मिल से राजपूत कल्याण सभा के पदाधिकारी

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राजपूत कल्याण सभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने यूजीसी के रेगुलेशन के विरोध में पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार से उनके निवास पालमपुर में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने यूजीसी रेगुलेशन से संबंधित अपनी आपत्तियों और मांगों से उन्हें अवगत करवाया। सभा के पदाधिकारियों ने शांता कुमार के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी प्रेषित किया। सभा के जिलाध्यक्ष जोगिंदर ठाकुर ने मांग उठाई कि यूजीसी की गाइडलाइंस को तत्काल रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि जातीय भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में नीतिगत फैसले लिए जाने चाहिए तथा जाति विहीन व्यवस्था की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। इस दौरान सभा के पदाधिकारी यशपाल मन्हास सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

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