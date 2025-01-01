Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज

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बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में पूर्वाह्न 11 बजे न्यास अध्यक्ष स्वाति डोगरा की अध्यक्षता में न्यास की बैठक होगी। बैठक मंदिर के विकास कार्यों पर चर्चा होगी।स्वच्छता अभियान:एनएसयूआई इकाई हमीरपुर की ओर से सुबह 10 बजे महाविद्यालय परिसर में सफाई अभियान चलाया जाएगा।जागरूकता सत्र:सासन स्कूल में पूर्वाह्न 11 बजे अंडर-14 छात्र हैंडबाल ट्रायल से पूर्व खिलाड़ियों के लिए जागरूकता सत्र आयोजित किया जाएगा।धार्मिक आयोजन:लढवीं गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के दूसरे दिन कथा व्यास प्रवेश शर्मा पूर्वाह्न 11:30 से दोपहर 3:30 बजे तक भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रसंग सुनाएंगे।काम की बात:सड़क बंद:मरम्मत एवं अपग्रेडेशन के कार्य के चलते बदारन-गाहलियां जोल-गारली सड़क पर यातायात बंद रहेगा। इस दौरान वाहन चालक अन्य वैकल्पिक रूटों का इस्तेमाल कर सकते हैं।