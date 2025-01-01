Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sat, 03 Oct 2026 12:55 AM IST
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बैठक:
बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में पूर्वाह्न 11 बजे न्यास अध्यक्ष स्वाति डोगरा की अध्यक्षता में न्यास की बैठक होगी। बैठक मंदिर के विकास कार्यों पर चर्चा होगी।
स्वच्छता अभियान:
एनएसयूआई इकाई हमीरपुर की ओर से सुबह 10 बजे महाविद्यालय परिसर में सफाई अभियान चलाया जाएगा।
जागरूकता सत्र:
सासन स्कूल में पूर्वाह्न 11 बजे अंडर-14 छात्र हैंडबाल ट्रायल से पूर्व खिलाड़ियों के लिए जागरूकता सत्र आयोजित किया जाएगा।
धार्मिक आयोजन:
लढवीं गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के दूसरे दिन कथा व्यास प्रवेश शर्मा पूर्वाह्न 11:30 से दोपहर 3:30 बजे तक भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रसंग सुनाएंगे।
काम की बात:
सड़क बंद:
मरम्मत एवं अपग्रेडेशन के कार्य के चलते बदारन-गाहलियां जोल-गारली सड़क पर यातायात बंद रहेगा। इस दौरान वाहन चालक अन्य वैकल्पिक रूटों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
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बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में पूर्वाह्न 11 बजे न्यास अध्यक्ष स्वाति डोगरा की अध्यक्षता में न्यास की बैठक होगी। बैठक मंदिर के विकास कार्यों पर चर्चा होगी।
स्वच्छता अभियान:
एनएसयूआई इकाई हमीरपुर की ओर से सुबह 10 बजे महाविद्यालय परिसर में सफाई अभियान चलाया जाएगा।
जागरूकता सत्र:
सासन स्कूल में पूर्वाह्न 11 बजे अंडर-14 छात्र हैंडबाल ट्रायल से पूर्व खिलाड़ियों के लिए जागरूकता सत्र आयोजित किया जाएगा।
धार्मिक आयोजन:
लढवीं गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के दूसरे दिन कथा व्यास प्रवेश शर्मा पूर्वाह्न 11:30 से दोपहर 3:30 बजे तक भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रसंग सुनाएंगे।
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काम की बात:
सड़क बंद:
मरम्मत एवं अपग्रेडेशन के कार्य के चलते बदारन-गाहलियां जोल-गारली सड़क पर यातायात बंद रहेगा। इस दौरान वाहन चालक अन्य वैकल्पिक रूटों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
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