हमीरपुर में इंटर कॉलेज युवा उत्सव शुरू, 42 कॉलेजों के विद्यार्थी दिखाएंगे संगीत प्रतिभा

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हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का पांच दिवसीय अंतर महाविद्यालय युवा उत्सव ग्रुप-2 (संगीत) मंगलवार को हमीरपुर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक महाविद्यालय में शुरू हो गया। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने उत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। इस आयोजन में विश्वविद्यालय से संबद्ध 42 कॉलेजों के विद्यार्थी गीत-संगीत की 11 अलग-अलग विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उद्घाटन समारोह में सुनील शर्मा बिट्टू ने आयोजन समिति और प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन प्रतिभाशाली युवाओं को अपनी कला और क्षमता दिखाने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध करवाते हैं। संगीत की महत्ता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि गीत-संगीत में समाज और शिक्षण संस्थानों में सकारात्मक वातावरण बनाने की शक्ति होती है। युवा पीढ़ी की भूमिका पर चर्चा करते हुए सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने युवाओं की क्षमता को पहचानते हुए 18 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार देने की पहल की थी। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी युवाओं को सक्षम और समझदार मानते थे। बिट्टू ने युवाओं से राजीव गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझें तथा जिम्मेदार नागरिक के रूप में देश और समाज के विकास में योगदान दें। सुनील शर्मा बिट्टू ने युवाओं से नशे से दूर रहने और समाज के सजग प्रहरी बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवा देश की महत्वपूर्ण शक्ति हैं और उनकी ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक कार्यों में होना चाहिए। उन्होंने ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों को युवाओं की प्रतिभा निखारने और आपसी संवाद बढ़ाने का अवसर बताया। मेजबान महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉ. संगीता सिंह और युवा उत्सव की आयोजन सचिव डॉ. पूनम शर्मा ने मुख्य अतिथि, अन्य अतिथियों, टीम प्रभारियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने उत्सव के आयोजन और इसकी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी दी। पांच दिनों तक चलने वाले इस युवा उत्सव में विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थी संगीत से जुड़ी 11 विधाओं में भाग लेंगे। आयोजन के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी कला का प्रदर्शन करने और दूसरे संस्थानों के प्रतिभागियों के साथ अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा। उद्घाटन समारोह में राज्य नशा निवारण बोर्ड के संयोजक एवं सलाहकार नरेश ठाकुर, एपीएमसी अध्यक्ष अजय शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुनील कुमार सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा विभिन्न बोर्डों और निगमों के निदेशक मंडल के सदस्य, कॉलेजों के प्रधानाचार्य, शिक्षाविद, पीटीए, ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन और सीएसए के पदाधिकारी तथा अन्य गणमान्य लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

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