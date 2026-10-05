{"_id":"6ac3af81625855d1b80df1e6","slug":"video-hamirpur-fire-breaks-out-on-the-upper-floor-of-a-furniture-house-in-doli-village-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: डोली गांव में फर्नीचर हाउस की ऊपरी मंजिल में भड़की आग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सुजानपुर (हमीरपुर)। हमीरपुर-सुजानपुर मुख्य मार्ग पर डोली गांव में सोमवार शाम एक तीन मंजिला फर्नीचर हाउस की ऊपरी मंजिल में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर उपमंडल अधिकारी नागरिक विकास शुक्ला, पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शाम सात बजे के करीब लोगों ने फर्नीचर हाउस की सबसे ऊपरी मंजिल से आग की लपटें उठती देखीं और मालिक को सूचित किया। फर्नीचर का सामान होने के कारण आग तेजी से फैलने की आशंका को देखते हुए दमकल कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने भी स्थिति का जायजा लिया। आग किन कारणों से लगी और इससे कितना नुकसान हुआ है, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग की कार्रवाई पूरी होने के बाद ही नुकसान का आकलन हो सकेगा। हादसे के कारण मुख्य मार्ग पर भी लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने मौके पर व्यवस्था संभाली।

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