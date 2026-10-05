{"_id":"6ac3a8dc01e54174a608e1fe","slug":"video-only-33-of-liquor-shops-in-hamirpur-district-have-food-safety-licenses-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: हमीरपुर जिले में महज 33 फीसदी शराब ठेकों के पास खाद्य सुरक्षा लाइसेंस, विभाग ने ये कहा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हमीरपुर जिले में शराब ठेकों को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाने की कवायद तेज होने के बावजूद अभी महज 33 फीसदी ठेकों के पास ही जरूरी खाद्य सुरक्षा लाइसेंस है। जिले के करीब 150 शराब ठेकों में से 50 को खाद्य सुरक्षा विभाग लाइसेंस जारी कर चुका है, जबकि करीब 100 ठेकों की प्रक्रिया अब भी पूरी नहीं हुई है। जिले में चार शराब ठेकेदारों के पास ये सभी 150 ठेके हैं। विभाग ने सभी कारोबारियों को लाइसेंस प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। करीब डेढ़ माह पहले स्थिति यह थी कि 150 में से केवल पांच शराब ठेकों के पास ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का लाइसेंस था। विभाग की ओर से ठेकेदारों को लाइसेंस लेने के निर्देश देने और कार्रवाई शुरू करने के बाद अब यह संख्या बढ़कर 50 हो गई है। हालांकि अभी दो-तिहाई ठेके लाइसेंस के बिना हैं। विभाग की ओर से लाइसेंस के लिए जागरूकता बढ़ने के साथ आवेदन की संख्या भी बढ़ी है। ऑनलाइन आवेदन में जमा दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। विभाग ने सभी कारोबारियों से लाइसेंस प्रक्रिया पूरी करने और विभाग का सहयोग करने की अपील की, ताकि उपभोक्ताओं की खाद्य सुरक्षा से कोई समझौता न हो। सभी कारोबारी लाइेंस प्रक्रिया को अपनाएं। सभी विभाग का सहयोग करें ताकि उपभोक्ता की खाद्य सुरक्षा से कोई समझौता न हो। जागरूकता के आवेदन का आंकड़ा बढ़ा है। ऑनलाइन आवेदन में दस्तावेजों को वैरीफाई कर लाईसेंस जारी किए जा रहे है।

... और पढ़ें