{"_id":"6ad34c972e9edc0fae0e8419","slug":"video-hamirpur-electricity-board-technical-staff-sensitized-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: बिजली बोर्ड के तकनीकी स्टाफ को किया जागरूक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिजली बोर्ड के अणु विश्राम गृह में शनिवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बिजली बोर्ड के तकनीकी स्टाफ को विशेषज्ञों द्वारा बिजली से जुड़े नवीनतम अपडेट और सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। इस दौरान कर्मचारियों को कार्य के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करने और संभावित जोखिमों के प्रति सतर्क रहने के बारे में जागरूक किया गया। बिजली बोर्ड के एसई आशीष कपूर ने बताया कि कर्मचारियों को जागरूक करने और उनकी तकनीकी जानकारी को अपडेट रखने के उद्देश्य से समय-समय पर विभिन्न स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी स्टाफ को सुरक्षा मानकों की जानकारी देने के साथ-साथ कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। उन्होंने कहा कि बिजली संबंधी कार्यों में सुरक्षा का विशेष महत्व है और कर्मचारियों को निर्धारित नियमों का पालन करते हुए कार्य करना चाहिए।

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