{"_id":"6aa7de885a7ceec56f0191bb","slug":"video-ganesh-utsav-begins-in-hamirpur-with-city-procession-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंजा हमीरपुर शहर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
श्री गणपति बप्पा मोरया कमेटी मुख्य बाजार हमीरपुर की ओर से सोमवार को गणेश उत्सव का विधिवत शुभारंभ किया गया। गणपति बप्पा की भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं ने नगर परिक्रमा निकालकर उत्सव का आगाज किया। इस दौरान पूरा शहर गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंज उठा और वातावरण भक्तिमय हो गया।
नगर परिक्रमा की शुरुआत शिव मंदिर हमीरपुर से हुई। गणपति की प्रतिमा के साथ श्रद्धालु गांधी चौक होते हुए वापस शिव मंदिर पहुंचे। रास्ते भर श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा के जयकारे लगाए और भक्ति गीतों से माहौल को भक्तिमय बना दिया। नगर परिक्रमा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया।
कमेटी की ओर से गणेश उत्सव के दौरान रोजाना आरती और भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इससे आगामी दिनों में शहर में धार्मिक और भक्तिमय माहौल बना रहेगा। श्रद्धालु प्रतिदिन गणपति जी की आरती में शामिल होकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे।
उत्सव के तहत 23 सितंबर को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वहीं, 24 सितंबर को गणेश उत्सव की पूर्णाहुति के बाद भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है।
नगर परिक्रमा में अनिश, आकाश, सौरभ, विनय सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
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