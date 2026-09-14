हमीरपुर में गजब मामला: सरकारी पाइपों से बना दी घर की रेलिंग, विजिलेंस पहुंची तो खुला राज; काटे गए सैंपल

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मामले की शिकायत हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य राजीव राणा ने की थी। राणा के अनुसार वर्ष 2022 में जल शक्ति विभाग के स्टोर से कनेक्शन के लिए जारी पाइपों का इस्तेमाल मकान की रेलिंग में किया गया है। कार्रवाई के दौरान पाइपों पर सरकारी मोहर मिलने को भी जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है। विज्ञापन

मामले की शिकायत हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य राजीव राणा ने की थी। राणा के अनुसार वर्ष 2022 में जल शक्ति विभाग के स्टोर से कनेक्शन के लिए जारी पाइपों का इस्तेमाल मकान की रेलिंग में किया गया है। कार्रवाई के दौरान पाइपों पर सरकारी मोहर मिलने को भी जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है। हमीरपुर के तरोपका गांव में जल शक्ति विभाग की महिला कर्मचारी के घर की छत की रेलिंग में सरकारी मोहर लगी पाइपें मिलने का मामला सामने आया है। सरकारी पाइपों के कथित दुरुपयोग की शिकायत पर विजिलेंस थाना हमीरपुर की टीम ने घर में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की मौजूदगी में रेलिंग में लगी पाइपों के सैंपल काटे गए। विजिलेंस टीम ने ये सैंपल जांच के लिए जल शक्ति विभाग को सौंप दिए हैं। परिवार को पाइपों से छेड़छाड़ न करने की हिदायत भी दी गई।

महिला कर्मचारी का कहना है कि उसने वर्ष 2021 में मकान खरीदा था। उसके अनुसार उस समय जल जीवन मिशन के तहत सरकारी नल के लिए पाइप लगी थी, जिसे बाद में पीवीसी पाइप का कनेक्शन डालने के लिए उखाड़ दिया गया। मकान के पूर्व मालिक को भी मौके पर बुलाया गया। उसने बताया कि कनेक्शन के लिए पाइप लगाई गई थी, लेकिन कितनी पाइप बिछाई गई थी, इसकी सटीक जानकारी उसे याद नहीं है।



कार्रवाई के दौरान नादौन विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कांग्रेस के दो नेता भी मौके पर पहुंचे। इनमें से एक महिला कर्मचारी का करीबी रिश्तेदार बताया गया। महिला कर्मचारी वर्तमान में सुजानपुर में तैनात है, जबकि पहले हमीरपुर मंडल के तहत कार्यरत थी।

विजिलेंस की सूचना पर कनिष्ठ अभियंता को भेजा: सहगल

जल शक्ति विभाग मंडल हमीरपुर के अधिशासी अभियंता राजीव सहगल ने कहा कि विजिलेंस से मामले की जानकारी मिली थी। इसके बाद कनिष्ठ अभियंता को मौके पर भेजा गया। विजिलेंस ने पाइपों के सैंपल विभाग को सौंपे हैं। मामले में विस्तृत विभागीय जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है फिलहाल विजिलेंस को शिकायत मिली थी और उनकी तरफ से सैंपल दिए गए हैं।

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