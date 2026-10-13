{"_id":"6acdf1da6b00999fdf0bd8be","slug":"video-awahdevi-temple-third-navratri-sunderkand-path-hamirpur-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: तीसरे नवरात्र पर अवाहदेवी मंदिर में कम पहुंचे श्रद्धालु, पंडाल में हुआ सुंदरकांड पाठ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मंगलवार को श्री अवाहदेवी माता मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या अपेक्षाकृत कम रही। सुबह से मौसम सामान्य रहने के बावजूद पहले नवरात्र की तुलना में कम भक्त माता के दर्शन करने पहुंचे। मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने माथा टेककर माता का आशीर्वाद लिया और पूजा-अर्चना की। नवरात्र के अवसर पर मंदिर परिसर में धार्मिक गतिविधियां जारी हैं। श्रद्धालु माता के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं। हालांकि, तीसरे नवरात्र पर मंदिर में पहले दिन जैसी भीड़ देखने को नहीं मिली। मंदिर परिसर में आयोजित श्री दुर्गा पूजा के तहत मंगलवार को पंडाल में रामायण के सुंदरकांड का पाठ किया गया। श्रद्धालुओं ने पाठ में भाग लेकर धार्मिक लाभ प्राप्त किया। इस दौरान पंडाल में भक्तिमय वातावरण बना रहा। सुंदरकांड पाठ के माध्यम से भगवान श्रीराम की भक्ति और हनुमान जी की महिमा का गुणगान किया गया। धार्मिक आयोजन में क्षेत्र के लोगों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। श्री दुर्गा पूजा का आयोजन 11 से 20 अक्तूबर तक किया जा रहा है। इस दौरान प्रतिदिन विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आयोजन में क्षेत्रवासी और श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। नवरात्र के शेष दिनों में भी मंदिर परिसर में पूजा-पाठ और अन्य धार्मिक गतिविधियां जारी रहेंगी।

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