वीडियो: वीकेंड पर धर्मशाला में उमड़े पर्यटक, स्टेडियम के बाहर जाम

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वीकेंड पर छुट्टियां बिताने के लिए पर्यटक धर्मशाला पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की आमद के चलते शनिवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बाहर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे इलाके में जाम की स्थिति बन गई। स्टेडियम के आसपास के मार्गों पर गाड़ियों के भारी दबाव के कारण यातायात प्रभावित हुआ और वाहन रेंगते हुए नजर आए। जाम के कारण न सिर्फ पर्यटकों, बल्कि स्थानीय लोगों और राहगीरों को भी वहां से गुजरने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

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