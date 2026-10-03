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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Dhar: Horrific Accident on Lebad-Nayagaon Four-Lane, Unknown Vehicle Runs Over Bike,Couple and Daughter Killed

धार में भीषण हादसा: लेबड़-नयागांव फोरलेन पर बाइक को अज्ञात वाहन ने रौंदा, पति-पत्नी और बेटी की मौत

Sat, 03 Oct 2026 01:16 PM IST
धार ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धार Published by: धार ब्यूरो Updated Sat, 03 Oct 2026 01:16 PM IST
सार

खेत में लहसुन की बोवनी करने जा रहे बाइक सवार परिवार को लेबड़-नयागांव फोरलेन पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में पति-पत्नी और 13 वर्षीय बेटी की मौत हो गई, जबकि छोटी बेटी गंभीर घायल है। घटना के बाद ग्रामीणों ने चक्काजाम कर दिया।

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Dhar: Horrific Accident on Lebad-Nayagaon Four-Lane, Unknown Vehicle Runs Over Bike,Couple and Daughter Killed
मौके पर मौजूद एसडीएम और पुलिस अधिकारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जिले की बदनावर तहसील के लेबड़-नयागांव फोरलेन पर शनिवार सुबह एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण हादसे में पति-पत्नी और उनकी 13 वर्षीय बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य छोटी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने फोरलेन पर चक्काजाम कर दिया, जिसे खुलवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे।

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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बड़ा कठोड़िया गांव निवासी राहुल (35) अपनी पत्नी पूजा (30), बेटी सुमन (13) और छोटी बेटी शिवानी के साथ शनिवार सुबह बाइक पर सवार होकर खेरवास स्थित अपने खेत पर लहसुन की बोवनी के लिए जा रहे थे। जब वे लेबड़-नयागांव फोरलेन स्थित पिटगारा चौराहे पर पहुंचे, तभी किसी अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि राहुल, उनकी पत्नी पूजा और बेटी सुमन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं छोटी बेटी शिवानी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। 
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दुर्घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन मौके पर एकत्र हो गए। सुरक्षा इंतजामों की मांग को लेकर लोगों ने पिटगारा चौराहे पर फोरलेन पर चक्काजाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस चौराहे पर आए दिन हादसे होते हैं लेकिन फोरलेन प्रबंधन और प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं।

चक्काजाम की सूचना मिलते ही एसडीएम प्रियंका मिमरोट, तहसीलदार सुरेश नागर, एसडीओपी अरविंद सिंह तोमर और टीआई अमित सिंह कुशवाह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारी धरना दे रहे ग्रामीणों और परिजनों को समझाने और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाने में जुटे हैं।

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