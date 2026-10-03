पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष की तबीयत बिगड़ी: सीने में दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती, डॉक्टर ने क्या कहा?

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अध्यक्ष रथिंद्र बोस ने शुक्रवार को विधानसभा परिसर में गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर आयोजित दो कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। उन्होंने दिन भर अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लिया। उन कार्यक्रमों से घर लौटने के बाद स्पीकर को अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। परिवार के सदस्यों ने उन्हें तुरंत प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। वहां उनका इलाज तुरंत शुरू हो गया। जानकारी के अनुसार, डॉक्टरों ने विधानसभा अध्यक्ष के कई टेस्ट किए। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, सही समय पर इलाज शुरू होने के बाद से उनकी शारीरिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हुआ है। फिलहाल वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं।बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद मई में उन्हें सर्वसम्मति से सदन का नया अध्यक्ष चुना गया। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट रथिंद्र बोस, उत्तर बंगाल के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से सदन के अध्यक्ष बनने वाले पहले विधायक हैं। वे पहली बार विधायक बने हैं। वे लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े रहे। बाद में वह भाजपा के साथ सक्रिय राजनीति में शामिल हुए। 2026 के विधानसभा चुनावों में, उन्होंने कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अभिजीत भौमिक को 23,000 से अधिक वोटों से हराया। रथिंद्र बोस के साथ, लंबे समय बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा को ऐसा स्पीकर मिला जो कानूनी पेशे से नहीं था।उन्होंने हाल ही में अटलांटा का दौरा किया और वहां बसे बंगाली समुदाय के साथ पश्चिम बंगाल के आर्थिक विकास, राज्य के भविष्य, निवेश की संभावनाओं और राज्य के शिक्षा क्षेत्र में सुधार सहित विभिन्न मुद्दों पर सार्थक बातचीत की। वहां बोस ने अधिक सार्थक विधायी बहसों को प्रोत्साहित करने और सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच लोकतांत्रिक संवाद के लिए एक वातावरण बनाने के बारे में भी अपने विचार साझा किए।