Asian Games 2026 Live: भारत को 17वां स्वर्ण, कुमकुम मोहोद ने महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता सोना

07:39 AM, 03-Oct-2026 Asian Games 2026 Live: भारत के पदकों की संख्या भारत के खेलवार पदक खेल स्वर्ण रजत कांस्य कुल तीरंदाजी 5 2 1 8 एथलेटिक्स 1 9 14 24 बैडमिंटन 0 0 1 1 बॉक्सिंग 3 0 3 6 क्रिकेट 1 0 0 1 हॉकी 1 0 0 1 कबड्डी 2 0 0 2 कुराश 0 0 1 1 मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स 0 0 1 1 रोइंग 0 0 1 1 सेलिंग 0 1 2 3 सेपकटकरा 0 0 1 1 शूटिंग 3 8 4 15 सॉफ्ट टेनिस 0 0 1 1 स्क्वैश 0 2 3 5 टेबल टेनिस 0 0 1 1 भारोत्तोलन 0 1 0 1 कुश्ती 1 1 1 3 वुशु 0 1 0 1 भारत का कुल 17 25 35 77

07:35 AM, 03-Oct-2026 Asian Games 2026 Live: कुमकुम मोहोद ने जीता स्वर्ण कुमकुम मोहोद ने भारत को 17वां स्वर्ण दिला दिया है। उन्होंने महिला रिकर्व व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल में कुमकुम ने दक्षिण कोरिया की येजिन ओह को 6-5 से हरा दिया। एक वक्त कुमकुम दो सेट के बाद 3-1 से पिछड़ रही थीं। हालांकि, इसके बाद उन्होंने वापसी की और स्कोर 3-3 किया। फिर येजिन 5-3 से आगे हुईं तो करो या मरो सेट में कुमकुम ने तीन परफेक्ट 10 लगाकर वापसी की और स्कोर 5-5 कर दिया। पांच सेट के बाद मैच शूट ऑफ में पहुंचा। येजिन ने एकमात्र शॉट में आठ स्कोर किया, जबकि कुमकुम ने परफेक्ट 10 लगाकर एक अंक हासिल किया और शूट ऑफ में जीत हासिल की और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह कुमकुम का इस एशियाड में दूसरा स्वर्ण और कुल तीसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने महिला रिकर्व टीम के साथ स्वर्ण जीता था। वहीं, मिक्स्ड रिकर्व में सिल्वर अपने नाम किया था। तीरंदाजी में इस एशियाड में यह पांचवां स्वर्ण है। तीरंदाजी में इस एशियाड में अब तक आठ पदक आ चुके हैं। पांच स्वर्ण के अलावा दो रजत और एक कांस्य है।



कुमकुम मोहोद ने भारत को 17वां स्वर्ण दिला दिया है। उन्होंने महिला रिकर्व व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल में कुमकुम ने दक्षिण कोरिया की येजिन ओह को 6-5 से हरा दिया। एक वक्त कुमकुम दो सेट के बाद 3-1 से पिछड़ रही थीं। हालांकि, इसके बाद उन्होंने वापसी की और स्कोर 3-3 किया। फिर येजिन 5-3 से आगे हुईं तो करो या मरो सेट में कुमकुम ने तीन परफेक्ट 10 लगाकर वापसी की और स्कोर 5-5 कर दिया। पांच सेट के बाद मैच शूट ऑफ में पहुंचा। येजिन ने एकमात्र शॉट में आठ स्कोर किया, जबकि कुमकुम ने परफेक्ट 10 लगाकर एक अंक हासिल किया और शूट ऑफ में जीत हासिल की और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह कुमकुम का इस एशियाड में दूसरा स्वर्ण और कुल तीसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने महिला रिकर्व टीम के साथ स्वर्ण जीता था। वहीं, मिक्स्ड रिकर्व में सिल्वर अपने नाम किया था। तीरंदाजी में इस एशियाड में यह पांचवां स्वर्ण है। तीरंदाजी में इस एशियाड में अब तक आठ पदक आ चुके हैं। पांच स्वर्ण के अलावा दो रजत और एक कांस्य है।

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07:29 AM, 03-Oct-2026 Asian Games 2026 Live: पांच सेट के बाद स्कोर बराबर, शूट ऑफ पांचवें सेट में भारतीय कुमकुम ने जबरदस्त वापसी की और सेट अपने नाम किया। उन्होंने तीन शॉट में 10-10-10 स्कोर किया और 30 स्कोर किया। वहीं, येजिन 28 स्कोर कर सकीं। स्कोर 5-5 से बराबर रहा और अब मैच शूट ऑफ में है।



पांचवें सेट में भारतीय कुमकुम ने जबरदस्त वापसी की और सेट अपने नाम किया। उन्होंने तीन शॉट में 10-10-10 स्कोर किया और 30 स्कोर किया। वहीं, येजिन 28 स्कोर कर सकीं। स्कोर 5-5 से बराबर रहा और अब मैच शूट ऑफ में है।

07:28 AM, 03-Oct-2026 Asian Games 2026 Live: चौथा सेट येजिन हो ने जीता चौथा सेट कोरिया की येजिन ओह ने अपने नाम किया। चौथे सेट में येजिन का स्कोर 28 रहा, जबकि कुमकुम ने 27 स्कोर किया। फिलहाल येजिन 5-3 से आगे है। चौथा सेट कोरिया की येजिन ओह ने अपने नाम किया। चौथे सेट में येजिन का स्कोर 28 रहा, जबकि कुमकुम ने 27 स्कोर किया। फिलहाल येजिन 5-3 से आगे है।

07:26 AM, 03-Oct-2026 Asian Games 2026 Live: तीन सेट के बाद स्कोर बराबर तीसरे सेट के बाद स्कोर बराबर है। तीसरा सेट कुमकुम ने 30-29 से जीता। दोनों के फिलहाल 3-3 अंक हैं।



तीसरे सेट के बाद स्कोर बराबर है। तीसरा सेट कुमकुम ने 30-29 से जीता। दोनों के फिलहाल 3-3 अंक हैं।

07:24 AM, 03-Oct-2026 Asian Games 2026 Live: दूसरा सेट रहा ड्रॉ दूसरा सेट 29-29 से बराबर रहा। ऐसे में एक-एक अंक दोनों को मिले। येजिन के तीन अंक हैं, जबकि कुमकुम के एक अंक हैं।



दूसरा सेट 29-29 से बराबर रहा। ऐसे में एक-एक अंक दोनों को मिले। येजिन के तीन अंक हैं, जबकि कुमकुम के एक अंक हैं।

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07:20 AM, 03-Oct-2026 Asian Games 2026 Live: पहले सेट के बाद येजिन ओह आगे भारत की कुमकुम फाइनल में गोल्ड के लिए उतर चुकी हैं। उनका सामना दक्षिण कोरिया की येजिन ओह के साथ है। पहला सेट कुमकुम ने 27-29 से गंवा दिया। पहले सेट में येजिन को सेट जीतने पर दो अंक मिले। फिलहाल दूसरे सेट का खेल जारी है।



भारत की कुमकुम फाइनल में गोल्ड के लिए उतर चुकी हैं। उनका सामना दक्षिण कोरिया की येजिन ओह के साथ है। पहला सेट कुमकुम ने 27-29 से गंवा दिया। पहले सेट में येजिन को सेट जीतने पर दो अंक मिले। फिलहाल दूसरे सेट का खेल जारी है।

07:14 AM, 03-Oct-2026 Asian Games 2026 Live: गोल्फ में हाफवे पर प्रणवी दूसरे स्थान पर, टीम मेडल की उम्मीद कायम महिला गोल्फ का फाइनल मुकाबला आधे पड़ाव पर पहुंच गया है और प्रणवी शरथ उर्स पदक की मजबूत दावेदार बनी हुई हैं। भारतीय गोल्फर 13-अंडर 232 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वह शीर्ष पर मौजूद चीन की युओनिंग लिन से सिर्फ एक शॉट पीछे हैं। अदिति अशोक ने भी अहम समय पर शानदार वापसी की है। उन्होंने लगातार पांच बर्डी लगाकर अपना स्कोर 2-ओवर 267 कर लिया है। उनके अभी चार होल बाकी हैं और भारत की टीम मेडल की उम्मीदों के लिहाज से अब उनका हर शॉट अहम होगा।



महिला गोल्फ का फाइनल मुकाबला आधे पड़ाव पर पहुंच गया है और प्रणवी शरथ उर्स पदक की मजबूत दावेदार बनी हुई हैं। भारतीय गोल्फर 13-अंडर 232 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वह शीर्ष पर मौजूद चीन की युओनिंग लिन से सिर्फ एक शॉट पीछे हैं। अदिति अशोक ने भी अहम समय पर शानदार वापसी की है। उन्होंने लगातार पांच बर्डी लगाकर अपना स्कोर 2-ओवर 267 कर लिया है। उनके अभी चार होल बाकी हैं और भारत की टीम मेडल की उम्मीदों के लिहाज से अब उनका हर शॉट अहम होगा।

06:49 AM, 03-Oct-2026 Asian Games 2026 Live: तीरंदाजी में कुमकुम ने रचा इतिहास, फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाज कुमकुम मोहोद ने एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। उन्होंने जिंगयी झू को 6-2 से हराकर महिला व्यक्तिगत रिकर्व के फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही कुमकुम इस स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बन गई हैं।



आखिरी सेट में दिखाया गजब का संयम

अंतिम सेट की शुरुआत दोनों तीरंदाजों ने 9 के स्कोर से की। इसके बाद झू ने 10 का निशाना लगाया तो कुमकुम ने भी 10 लगाकर जवाब दिया। चीनी तीरंदाज ने अगली बार 9 अंक हासिल किए, ऐसे में कुमकुम को मुकाबला जीतने के लिए कम से कम 9 अंक चाहिए थे। कुमकुम ने बिना किसी दबाव के सीधे 10 का निशाना लगाया और मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ कुमकुम ने अपना पदक पक्का कर लिया है। अब उनके सामने गोल्ड या सिल्वर जीतने का मौका है।



कुमकुम मोहोद ने एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। उन्होंने जिंगयी झू को 6-2 से हराकर महिला व्यक्तिगत रिकर्व के फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही कुमकुम इस स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बन गई हैं।अंतिम सेट की शुरुआत दोनों तीरंदाजों ने 9 के स्कोर से की। इसके बाद झू ने 10 का निशाना लगाया तो कुमकुम ने भी 10 लगाकर जवाब दिया। चीनी तीरंदाज ने अगली बार 9 अंक हासिल किए, ऐसे में कुमकुम को मुकाबला जीतने के लिए कम से कम 9 अंक चाहिए थे। कुमकुम ने बिना किसी दबाव के सीधे 10 का निशाना लगाया और मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ कुमकुम ने अपना पदक पक्का कर लिया है। अब उनके सामने गोल्ड या सिल्वर जीतने का मौका है।